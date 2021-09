Incidente in montagna nel Lecchese, cade sul Resegone: grave 53enne

Mobilitati i soccorsi nel primo pomeriggio di oggi per il grave infortunio di un escursionista precipitato per alcuni metri nella zona del sentiero verso la cima, tra Pian Serrada e il rifugio Azzoni. L’uomo è stato portato in ospedale in gravi condizioni

Sono stati mobilitati i soccorsi nel primo pomeriggio di oggi per un grave infortunio in montagna nel Lecchese. Un escursionista di 53 anni è precipitato per alcuni metri sul Resegone, nella zona del sentiero verso la cima tra Pian Serrada e il rifugio Azzoni. Sul posto l'elisoccorso che si è alzato in volo da Milano, allertati anche i tecnici della XIX Delegazione Lariana del Soccorso Alpino. Il 53enne è stato trasferito in ospedale in gravi condizioni.