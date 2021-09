Incidente sul lavoro a Settala, operaio cade da tre metri: è grave

Ha avuto conseguenze lievi, invece, un collega di 58 anni che è saltato dalla stessa impalcatura per soccorrerlo

Un operaio di 23 anni ha subito un trauma toracico ed è ricoverato all'Humanitas di Rozzano in condizioni gravi a causa di un infortunio sul lavoro accaduto a Settala - in provincia di Milano - in un cantiere edile. Il giovane, secondo il 118, è caduto da un altezza di tre metri.

Le condizioni del collega

Ha avuto conseguenze lievi, invece, un collega di 58 anni che è saltato dalla stessa impalcatura per soccorrerlo: è caduto in piedi e ha avuto un trauma al braccio. Sul posto sono intervenuti l'elisoccorso, un'automedica, un'ambulanza e i vigili del fuoco.