Incendio sulla superstrada 36 tra Colico e Lecco: a fuoco un camion

L’incendio

Un mezzo pesante, che trasportava talco, ha preso fuoco all'uscita galleria Lierna (in provincia di Lecco), in direzione sud. Il conducente ha dato l'allarme e sul posto - poco dopo mezzanotte - sono giunti i vigili del fuoco di Lecco e del distaccamento di Bellano (Lecco) che hanno domato le fiamme. Il camion è andato distrutto.