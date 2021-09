Cernobbio, a Villa d'Este Forum Ambrosetti 2021: dal 3 al 5 settembre

Presso Villa d’Este a Cernobbio (in provincia di Como) dalle 8.45 di questa mattina parte la prima delle tre giornate della 47esima edizione Forum The European House – Ambrosetti (L'EVENTO DELLO SCORSO ANNO). Il tema della rassegna, che si svolge fra il 3 e il 5 settembre, è: “Lo scenario di oggi e di domani per le strategie competitive”. Tra i partecipanti anche il primo ministro libico Abdul Hamid Mohammed Dbeibehm e il direttore generale del Cern Fabiola Gianotti. Come avvenuto l'anno scorso a causa della pandemia, la kermesse sarà in parte fisica e in parte digitale, in collegamento con numerosi hub in Italia, in Europa e nel resto del Mondo. Numerosi i temi che saranno affrontati nel corso della giornata, dal futuro dell'Afghanistan al percorso della Libia verso la stabilità e la prosperità. E infine sarà analizzato il quadro economico post Covid-19.

Forum: oggi messaggio di Putin, domani Mattarella

I lavori si aprono con il messaggio del presidente russo Vladimir Putin. Domani atteso il messaggio del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella e gli interventi di una nutrita presenza di ministri, esponenti politici e rappresentanti istituzionali di altri Paesi.

Unione Industriale Torino ospita Brunetta per seminario su riforma Pubblica Amministrazione

Presente anche l'Unione Industriale di Torino. La collaborazione, rinnovata dopo il successo del 2020, si inquadra nella rete di Hub italiani e internazionali selezionati per la loro dinamicità e coinvolgimento nel proprio territorio. Gli ospiti seguiranno in diretta i lavori di Cernobbio dalla sede torinese di via Fanti. In occasione del Forum l'Unione Industriale di Torino ospiterà il ministro per la Pubblica Amministrazione, Renato Brunetta, per un seminario sulla riforma della Pubblica Amministrazione.

Marsiaj: “Lieti di collaborare con The European House – Ambrosetti”

"Siamo lieti di collaborare nuovamente con The European House - Ambrosetti in occasione di questo tradizionale appuntamento - spiega Giorgio Marsiaj, presidente dell'Unione Industriale di Torino - In questo momento di grande complessità e incertezza, la partecipazione al Forum offre ai nostri imprenditori importanti e apprezzati spunti di riflessione sull'evoluzione degli scenari globali e della nostra economia. Quello che stiamo vivendo è un passaggio cruciale per il futuro dell'Italia: gli investimenti e le riforme previsti dal Pnrr costituiranno le basi per una crescita solida, così da essere ancora più competitivi nel mercato globale. In questo senso, siamo onorati dell'intervento del ministro Brunetta, che ha un compito delicatissimo: il percorso di innovazione della Pubblica Amministrazione oggi è un tema chiave per dare nuovo impulso allo sviluppo del nostro Paese".

Convergenze tra gli invitati per quinta volta consecutiva

Per la quinta volta consecutiva, il gruppo Convergenze, società benefit del Cilento, quotata su Aim, operatore di tecnologia integrato attivo nei settori telecomunicazioni ed energia 100 per cento green, presente sul territorio nazionale attraverso il brevettato network Evo, è tra gli invitati alla rassegna. Una presenza che per la prima volta vede Convergenze in veste di società quotata.

Ad: “Potremo dare contributo positivo a ripresa nazionale”

"Presentare Convergenze come esempio virtuoso di realtà imprenditoriale del Sud Italia a una platea internazionale e per il quinto anno consecutivo - ha evidenziato l'ad Rosario Pingaro - è per me un onore ed un privilegio. Sono convinto che il dibattito costruttivo che avrà luogo in queste tre giornate potrà dare nuova linfa allo sforzo congiunto per far rinascere il nostro Paese ed il mondo intero, dopo un periodo di incertezza e difficoltà. Ritengo che Convergenze potrà dare un contributo positivo alla ripresa nazionale, accelerata dalla recente approvazione del Pnrr, avendo fatto proprie quelle priorità che sono il fulcro del piano per la ripartenza, ossia la sostenibilità ambientale e la crescita tecnologica".