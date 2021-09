Secondo i vigili del fuoco, che hanno spento le fiamme, all'interno era presente solo un uomo che non è rimasto ferito, né intossicato

Un incendio ha danneggiato ieri sera un appartamento in via Cogne, alla periferia di Milano. Secondo i vigili del fuoco, che hanno spento le fiamme, all'interno era presente solo un uomo che non è rimasto ferito, né intossicato.