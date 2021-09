Incidente sul lavoro nel Bergamasco, cade da tre metri: grave 56enne

L’infortunio si è verificato in un cantiere edile di Cividate al Piano, dove il titolare di una ditta artigiana era intento a lavori di posa di materiale isolante ai piedi di una tettoia sporgente. Da lì è precipitato al suolo riportando fratture alla testa e al viso: è stato trasportato al Papa Giovanni XXIII, dov’è ricoverato in terapia intensiva

Incidente sul lavoro questa mattina in un cantiere edile di Cividate al Piano (in provincia di Bergamo). Il titolare di una ditta artigiana, M. A., di 56 anni, era intento a lavori di posa di materiale isolante, ai piedi di una tettoia sporgente, è precipitato al suolo da un'altezza di circa tre metri, riportando un trauma cranico ma rimanendo cosciente. L'artigiano è stato soccorso da un collega presente in cantiere, che ha allertato il 118. Sono intervenuti ambulanza ed elicottero del 118, in codice rosso. L'infortunato è stato trasportato all'ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo, dove sono state riscontrate fratture alla testa e al viso, con ricovero in Terapia intensiva.

Il sopralluogo di Ats sul luogo dell’incidente

Non ci sono testimoni diretti della caduta: Ats attende di poter sentire l'infortunato non appena sarà possibile. Sul cantiere si è recato il personale tecnico dell'Ats per il sopralluogo e gli accertamenti del caso. Ats ha provveduto al divieto d'uso della parte di cantiere interessata sino al ripristino delle condizioni di sicurezza, "che al momento non erano adeguate", precisa la stessa Ats.