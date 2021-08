Incidente nel Cremonese, scontro tra auto: morto un 62enne

Lo schianto si è verificato questa mattina a Gussola. Cause e dinamiche sono al vaglio degli agenti della polizia stradale. La vittima si è scontrata con una vettura condotta da un 48enne, ferito non gravemente

Un 62enne di Scandolara Ravara, Bruno Mastroianni, è morto in un incidente stradale che si è verificato questa mattina a Gussola, in provincia di Cremona. Cause e dinamica dello schianto sono al vaglio degli agenti della polizia stradale di Casalmaggiore, che hanno eseguito i rilievi e potranno contare anche sulle immagini registrate dalla telecamera di videosorveglianza di una carrozzeria. La vittima guidava una Fiat Panda e si è scontrato frontalmente con una Captiva condotta da un 48enne, ferito in modo non grave.