Giussano, spacciava cocaina nascondendo dosi nelle pizze: arrestato

Un uomo di 38 anni è stato arrestato a Giussano, in provincia di Monza e Brianza, dopo essere stato sorpreso a spacciare cocaina nella pizzeria d'asporto di cui è il titolare. I carabinieri lo hanno scoperto fermando per un controllo un suo cliente, appena uscito dal locale con una margherita 'farcita' di una bustina di sostanza stupefacente.

Cocaina nascosta nei barattoli per gli ingredienti

Secondo quanto ricostruito l'uomo, di origini egiziane, nascondeva le bustine di droga nel barattolo del sale del suo locale e poi le consegnava ai clienti insieme alla pizza. Oltre una cinquantina le dosi sequestrate dai militari al termine della perquisizione della pizzeria, nascoste in vari barattoli destinati agli ingredienti per la pizza. A quanto emerso, per i suoi clienti il pizzaiolo aveva attivato una linea e un codice per gli ordini 'speciali'.