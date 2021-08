Salone Mobile Milano da 5 a 10 settembre: inaugurazione con Mattarella

Fiera Milano si prepara ad accogliere il Salone del Mobile al termine di un sopralluogo effettuato giovedì scorso da Maria Porro, nuova presidente della vetrina internazionale. Saranno 423 le aziende (più di venti da Milano e Varese) che esporranno a Rho dal 5 al 10 settembre. E a inaugurare la manifestazione, come annuncia Porro, sarà il capo dello Stato Sergio Mattarella. La notizia viene riportata dal sito l’informazioneonline.

Il Salone del Mobile

Il "Supersalone", come si è ribattezzato l'evento speciale curato da Stefano Boeri, arriva dopo 17 lunghi mesi di assenza, avendo tentato di mantenerlo già nel febbraio 2020. Si è così puntato su settembre lasciando alle spalle (in attesa del 60esimo anniversario da celebrare nel 2022) la tradizionale data di aprile. Il sito web riporta che il numero dei partecipanti sono ridotti anche di un quinto rispetto al passato: c’è chi ha dovuto o preferito rinunciare. Quest'anno si è anche deciso di tenere aperta la manifestazione per tutto il periodo agli operatori e ai visitatori. Il Salone aveva un indotto in passato anche di circa 350 milioni su Milano e la Lombardia.

I progetti di sostenibilità

Il sito online annuncia che sarà un “Salone gustoso”, grazie alla partnership con Identità Golose, ma anche nel segno della sostenibilità. Oltre ai materiali della fiera che saranno riciclati, gli alberi di Forestami appartengono a un progetto ad hoc che consisterà nell’allestimento di un “bosco” di circa 100 alberi attraverso il quale i visitatori potranno giungere ai tornelli d’ingresso di Porta Est. Altri 100 alberi ad alto fusto accompagneranno poi i visitatori all’interno delle varie aree espositive e in zone living dedicate al relax. Le essenze utilizzate – tigli, frassini, querce, prugni da fiore – saranno poi piantate nelle aree di Città Metropolitana di Milano.