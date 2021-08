Incidente in Val Brembana, motociclista investe 70enne: entrambi gravi

Un uomo di 37 anni in sella a una motocicletta ha investito una donna di 70. E' successo oggi pomeriggio a Villa d'Almè (Bergamo), sulla strada provinciale della Valle Brembana. Il motociclista e la 70enne a piedi sono rimasti entrambi feriti in maniera grave. L'impatto, avvenuto per cause da chiarire, è stato molto violento: la settantenne è stata sbalzata in avanti di diversi metri, perdendo i sensi, così come il motociclista, caduto poco più avanti. I due sono stati trasferiti dal 118 in ospedale in codice rosso. Sul posto i carabinieri di Zogno per i rilievi.