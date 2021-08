Como, la finanza scopre lavoratori in nero in un camping

In provincia di Como, a Montorfano, la guardia di finanza ha trovato lavoratori senza contratto di in un esercizio commerciale, all'interno di un camping attrezzato, durante un'ispezione congiunta con i poliziotti della Questura, impegnati nei controlli sul rispetto della normativa anti contagio. Durante l'intervento sono stati scoperti due lavoratori in nero.

Gli accertamenti

Dagli accertamenti con l'utilizzo delle banche dati, le Fiamme Gialle hanno verificato che la ditta individuale non aveva provveduto ad alcuna comunicazione riguardo l'instaurazione dei rapporti di lavoro e gli adempimenti fiscali e contributivi. Sono state elevate sanzioni che, se sanate entro 120 giorni, ammontano a 3.600 euro, altrimenti possono raggiungere i 7.200 euro. Oltre alle contestazioni previste dalla normativa in materia di lavoro, è stata disposta dall'Ispettorato del Lavoro di Como-Lecco la sospensione temporanea dell'attività commerciale, in quanto la manodopera "in nero" è risultata superiore alla soglia del 20% della totalità dei lavoratori impiegati.