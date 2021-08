Frode informatica, denunciati due fratelli minorenni nel Pavese

La perquisizione effettuata dai carabinieri in casa dei due ha portato alla luce un'apparecchiatura informatica, acquistata su siti di vendita online, attraverso la quale accedevano illecitamente agli account di altre persone. Il materiale è stato posto sotto sequestro

Due fratelli di 17 e 16 anni, residenti a Bascapè (in provincia di Pavia) sono stati denunciati dai carabinieri in quanto ritenuti responsabili del reato di frode informatica. La perquisizione effettuata dai militari in casa dei due minorenni, ha portato alla luce un'apparecchiatura informatica (acquistata su siti di vendita online) attraverso la quale accedevano illecitamente agli account di altre persone. Il materiale è stato posto sotto sequestro.