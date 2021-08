Serra di marijuana in camera da letto, arrestato nel Comasco

La Guardia di finanza ha arrestato a Lurate Caccivio, nel Comasco, un 24enne per coltivazione e detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Nella camera da letto del giovane, i militari hanno scoperto una vera e propria serra di marijuana, con piante alte fino a un metro. A insospettire gli uomini delle fiamme gialle, impegnati in una perquisizione nell’abitazione del ragazzo, è stato il forte odore proveniente dalla camera.

Stupefacente per circa 10mila euro

Si stima che dalla piantagione, poi sequestrata, il responsabile avrebbe raccolto più di un chilo di marijuana che, immessa sul mercato, avrebbe fruttato circa 10.000 euro. I finanzieri hanno inoltre sequestrato tutte le attrezzature e i prodotti necessari per l'infiorescenza delle piante, tra cui lampade, ventole, strumenti di pesatura e materiale per il confezionamento. Il 24enne, di origine ghanese, è stato arrestato in flagranza di reato dai militari e trattenuto in caserma in attesa del rito direttissimo che si è concluso con la condanna alla pena di 1 anno di reclusione e di 2.667 euro di multa.