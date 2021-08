Dissidi in parrocchia, si dimette storico custode Santuario Rocchetta

Il Santuario della Madonna della Rocchetta perde il suo storico custode. Fiorenzo Mandelli, Cavaliere al Merito della Repubblica italiana nel 2019, ha rassegnato le dimissioni lo scorso 14 luglio dopo uno scontro con don Emidio Rota, parroco della comunità pastorale che convoglia Cornate, Colnago e Porto d’Adda. I rapporti tra i due si sarebbero incrinati negli ultimi tempi fino alla ‘rottura’ avvenuta nel corso di una riunione tra l’ex custode, il parroco e alcuni membri del consiglio pastorale. Il santuario, intanto, resta chiuso. A riportare la notizia sono Prima Monza e Lecco Notizie.

Le dimissioni

Mandelli, da oltre 10 anni “protettore” del santuario abduano, ha comunicato ufficialmente le dimissioni in seguito ai dissidi con don Emidio Rota, che dal 2017 guida la parrocchia: "Il mio rapporto con il Santuario si è interrotto lo scorso 14 luglio 2021. Quella sera sono stato convocato in parrocchia a Porto d'Adda per una riunione con Don Emidio: la riunione si è rivelata un processo al sottoscritto, con presenti il parroco e sette parrocchiani di Porto (3 membri del Consiglio Economico, 4 membri del Consiglio Pastorale). Nel corso della serata mi sono state fatte una serie di rimostranze: non vanno accettate richieste per matrimoni o celebrazioni di anniversari, i sacerdoti di passaggio possono celebrare Messe solo nel prato dello Stallazzo, non va suonata l'Ave Maria, non devo più occuparmi della manutenzione, devo togliere la statua di Leonardo e altre cose. La riunione, per me del tutto inaspettata, è stata una trappola per mettermi in difficoltà e ne sono uscito molto turbato e dispiaciuto. Ho chiesto anche una lista scritta di accorgimenti e nuove regole, il parroco mi ha risposto che “non verrà scritto nulla”. Infatti, la riunione si è conclusa così, solo con invettive otto persone contro uno. Voglio sottolineare il trattamento per nulla umano che mi è stato riservato: non è possibile ignorare una persona, che ha dato dalla pensione a 57 anni ai 70 anni attuali, tempo, passione, risorse infinite per un luogo sacro della comunità, e poi, in una sera, demolire questa persona in un processo, otto contro uno, sapendo bene che sono stimato da moltissimi sacerdoti, dai vicari parrocchiali e da molti membri del consiglio pastorale e della comunità di Cornate (tant’è che si è fatto tutto in silenzio)".