Milano, dal primo settembre scatta la ztl serale in via Ascanio Sforza

Da mercoledì 1 settembre scatterà a Milano la zona a traffico limitato serale permanente in via Ascanio Sforza, lungo il Naviglio pavese. Questa mattina - ha reso noto il Comune - sono iniziate le operazioni propedeutiche al tracciamento della segnaletica.

Quando sarà attiva

L’intervento dovrebbe concludersi entro lunedì 30 agosto, ma i cartelli prescrittivi rimarranno coperti fino all’effettiva entrata in vigore della ztl, che sarà attiva lunedì, martedì, mercoledì e giovedì dalle 19 alle 6 del giorno successivo e dalle 19 del venerdì alle 6 del lunedì. La posa e l'accensione delle due telecamere - una in via Scoglio di Quarto, all'incrocio con Corso Manusardi, l'altra in via Pavia, all'altezza dell'ultimo torna indietro prima dell'incrocio con via Ascanio Sforza - avverranno entro la fine dell'anno, al termine dei necessari adempimenti tecnici.

La nota del Comune

Così l’amministrazione comunale in una nota: ”Il provvedimento risponde all’esigenza di migliorare la vivibilità nella zona, rispettando la naturale vocazione pedonale dell’area dei Navigli consentirà di utilizzare gli spazi con maggior sicurezza da parte di tutti, valorizzando le attività commerciali presenti e garantendo il transito e la sosta ai residenti".