Si tuffa nel Lago d’Iseo ma non riemerge: morto un 19enne

Tragedia ieri pomeriggio sul lago d’Iseo, nel Bresciano. Un ragazzo di 19 anni è morto dopo essersi tuffato in acqua dal pedalò su cui si trovava insieme a un amico. Il giovane, di origini pakistane residente a Monticelli Brusati, ha deciso di immergersi nel lago nonostante non fosse un abile nuotatore. Una volta in acqua, non è più riemerso. Il suo corpo è stato ritrovato dai sommozzatori dopo ore di ricerche non lontano dal punto in cui si era tuffato.