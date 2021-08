Omicidio-suicidio nel Milanese: madre e figlia uccise nel sonno

Il duplice omicidio sarebbe avvenuto in mattinata e il 70enne avrebbe telefonato al 118 per lanciare l'allarme solo molte ore dopo, poco prima delle 14

Salvatore Staltari avrebbe ucciso la moglie di 42 anni e la figlia di 15, ieri a Francolino di Carpiano (Milano), sparando un colpo di pistola mentre le due vittime erano ancora nel sonno. Il duplice omicidio sarebbe avvenuto in mattinata e il 70enne avrebbe telefonato al 118 per lanciare l'allarme solo molte ore dopo, poco prima delle 14.

Le parole del sindaco di Carpiano

Il sindaco Paolo Branca, sul suo profilo Facebook, ha scritto: "Su due pensieri, forse, val la pena di riflettere. Di come la mente umana, così spesso meravigliosa e capace di profondità, ci stupisca e ci sconvolga anche nel dare luogo a eventi devastanti e distruttivi. E di quanto il difficile periodo di emergenza sanitaria, l'isolamento dalle relazioni sociali, abbia chiuso tra le mura di casa carichi di sofferenza inimmaginabili".

La vicenda

Dopo aver ucciso la moglie e la figlia e avvisato il 118, il 70enne ha rivolto la pistola contro se stesso togliendosi la vita. L'uomo, prima di suicidarsi, ha detto al 118 che non riusciva a trovare lavoro da diversi mesi. È così che, da qualche tempo, la famiglia veniva aiutata dai servizi sociali ma la situazione in casa era comunque particolarmente difficile per via dei problemi economici. L'uomo inoltre soffriva di depressione.