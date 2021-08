Scivola in montagna, morto cercatore di funghi nella Bergamasca

Un cercatore di funghi di 58 anni, originario di Bresso (Milano), è morto dopo essere scivolato in montagna precipitando per cinquanta metri. E' successo a Piazzatorre, nella Bergamasca. A lanciare l'allarme ieri sera era stata la moglie che non lo aveva visto rientrare. E' stata trovata la sua auto intorno alle 20.30 di ieri e da lì sono cominciate le ricerche a tappeto da parte del Soccorso alpino, dei carabinieri, dei vigili del fuoco e dell'unità cinofila molecolare. Le ricerche sono proseguite tutta la notte: stamattina il ritrovamento del corpo. L'uomo era scivolato per una cinquantina di metri in un canale impervio, detto 'canale del Büs', nei pressi della strada sterrata che porta al rifugio Gramei.