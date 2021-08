Incendio in stazione Como San Giovanni: circolazione rallentata

La nota di di Rfi

"I tecnici di Rfi - spiega una nota - sono a lavoro per ripristinare la piena funzionalità della stazione Como San Giovanni, che è aperta al pubblico anche se al momento i treni non effettuano la fermata". Nel frattempo è stato attivato servizio sostitutivo con autobus tra Carimate e Chiasso. I treni Milano Garibaldi-Chiasso fermano a Cucciago. Alcuni treni da e per Chiasso sono deviati su percorso alternativo e non fermano a Como San Giovanni.