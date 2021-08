Milano, trovate tre persone ferite in via Bisceglie: grave un 30enne

Due 30enni e una 29enne sono stati trovati in strada con diverse ferite da taglio. Uno dei due uomini è stato portato al Niguarda in gravi condizioni, l’altro al San Carlo. Lievi le ferite della giovane. Indagano i carabinieri: l'ipotesi è che siano rimasti coinvolti in una rissa con ferite dovute a bottigliate

Sono stati trovati in strada in via Bisceglie a Milano dal personale del 118 con diverse ferite da taglio due 30enni di origine peruviana e una loro connazionale di 29 anni. Uno dei due uomini è stato trasportato in gravi condizioni all'ospedale Niguarda con ferite al torace, al volto e al ginocchio. L'altro, con una ferita alla schiena, è stato portato all'ospedale San Carlo. Più lievi le ferite della ragazza.

Le indagini

L'ipotesi è che siano rimasti coinvolti in una rissa e che le ferite siano dovute a bottigliate, ma i carabinieri stanno ora cercando di accertare cosa sia effettivamente avvenuto.