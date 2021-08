Cantù, scoperti tre lavoratori in nero in un autolavaggio

I militari della Guardia di Finanza della Compagnia di Erba (Como) hanno scoperto, in un autolavaggio di Cantù, tre lavoratori in nero, due di origini pachistane ed uno d'origine Ivoriana.

I controlli e le sanzioni

Sono state elevate sanzioni che, se sanate entro 120 giorni dalla contestazione, ammontano ad 5.400 euro, altrimenti possono raggiungere la somma di 10.800 euro. È stata inoltre disposta dall'Ispettorato Territoriale del Lavoro di Como-Lecco, nei confronti dell'esercente la sospensione dell'attività, in quanto, nel giorno dell'intervento, i lavoratori in nero accertati superavano la soglia del 20% della totalità di quelli impiegati. L'attività è ripresa alcuni giorni dopo in quanto l'esercente ha provveduto alla regolarizzazione dei tre lavoratori oltre a pagare 500 euro come acconto dell'ulteriore sanzione di 2.000 relativa alla sola chiusura obbligatoria dell'attività, il cui saldo dovrà avvenire entro sei mesi dall'istanza di revoca.