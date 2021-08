Incidente nel Cremonese, scontro tra auto: un morto

È accaduto nella notte a San Giovanni in Croce. Nel violento impatto è rimasto ferito anche un 48enne, le cui condizioni non destano particolari preoccupazioni

Un uomo di 43 anni, residente a Castel Goffredo (Mantova), ha perso la vita nella notte in un incidente stradale che si è verificato a San Giovanni in Croce, in provincia di Cremona. La vittima è rimasta coinvolta in uno scontro frontale fra auto avvenuto lungo la strada statale Asolana intorno alle 23.30. Nel violento impatto è rimasto ferito anche un 48enne, le cui condizioni non destano particolari preoccupazioni. Cause e dinamica di quanto accaduto sono al vaglio dei carabinieri.