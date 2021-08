Milano, incendio a Lambrate: a fuoco mansarda in un condominio. VIDEO

Il rogo è avvenuto nel primo pomeriggio in via Pacini. Sul posto vigili del fuoco, polizia e ambulanze. Dai primi accertamenti non risultano esserci feriti

Un incendio è divampato intorno alle 14.30 di questo pomeriggio all’interno di un condominio in via Pacini, nella zona tra Lambrate e Città Studi a Milano. Una mansarda ha preso fuoco nella palazzina, dalla quale si è levata una alta colonna di fumo. Il rogo ha danneggiato il sottotetto dell'edificio di quattro piani, evacuato così come anche i palazzi adiacenti.

I soccorsi

I residenti del condominio, una decina di persone perché altri erano assenti per le vacanze, sono stati fatti scendere per strada fino a quando i vigili del fuoco, intervenuti con quattro squadre e un'autoscala di cui non c'è stato bisogno, non hanno domato le fiamme. Non vi sono stati feriti. Sul posto sono intervenuti anche la polizia e varie ambulanze. Indagini in corso per risalire alle origini del rogo.