Rapina a Milano, rubano una collana da 3mila euro: arrestata 16enne

Una ragazza italiana di 16 anni è stata arrestata per una rapina avvenuta ieri sera in via Torino, a Milano. La vittima è un 28enne al quale è stata portata via la collana che aveva al collo, del valore di 3 mila euro.

La rapina

Il ragazzo è stato accerchiato dal gruppo del quale la sedicenne fermata faceva parte: un componente della banda con una scusa gli ha messo un braccio al collo, mentre un altro gli ha sfilato la collana. Il 28enne ha quindi cercato di inseguire il rapinatore, ostacolato però dai complici. Al loro arrivo, i poliziotti sono riusciti a prendere la 16enne, mentre il resto del gruppo è riuscito a scappare.