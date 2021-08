Mantova, maltratta genitori per avere soldi per la droga: arrestato

Un 53enne ha maltrattato per un anno gli anziani genitori chiedendo loro soldi per comprarsi la droga. Dallo scorso agosto la coppia era vittima di urla, minacce e strattonamenti

Per un anno ha maltrattato i genitori anziani chiedendo loro i soldi che gli servivano per comprarsi la droga. Per questo un 53enne è stato rintracciato e arrestato martedì dai carabinieri di Guidizzolo, nel Mantovano. Dovrà rispondere di furto, maltrattamenti in famiglia, violenza privata ed estorsione.

I maltrattamenti

Le vittime erano succubi delle violenze del figlio, che andavano avanti dallo scorso agosto con urla, minacce e strattonamenti. L'uomo costringeva così i genitori a consegnargli grosse somme di denaro per la droga.