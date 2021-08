Morte dello chef Zamperoni, confessa la 43enne arrestata 2 anni fa

Lo chef lodigiano di 33 anni che lavorava in un ristorante di New York è stato ucciso da un cocktail a base di fentanyl in un motel del Queens. La donna lo aveva drogato per derubarlo

Ha confessato ammettendo la sua colpevolezza Angelina Barini, la prostituta 43enne arrestata due anni fa per la morte di Andrea Zamperoni. Lo chef lodigiano di 33 anni che lavorava in un ristorante di New York è stato ucciso da un cocktail a base di fentanyl in un motel del Queens. La donna lo aveva drogato per derubarlo.