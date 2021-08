Incidente a Milano, feriti finanziere e l'uomo appena arrestato

E' successo intorno alle 5 all'incrocio tra via Laghetto e via Sforza, in zona Missori, dove l'auto di servizio si è scontrata con un'altra vettura

Un militare della Guardia di Finanza e un arrestato che stava per essere portato in caserma sono rimasti feriti in un incidente stradale avvenuto all'alba di oggi a Milano. E' successo intorno alle 5 all'incrocio tra via Laghetto e via Sforza, in zona Missori, dove l'auto di servizio si è scontrata con un'altra vettura. Il finanziere e l'indagato sono stati portati in ospedale, entrambi hanno riportato ferite lievi. . Ancora non si conosce la dinamica dell'incidente.