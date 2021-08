Incidente nel Milanese, scontro tra moto e auto: due feriti

Un motociclista di 66 anni e il passeggero della sua moto, una ragazzina di 14 anni, sono rimasti feriti in un incidente avvenuto a Basiano, in provincia di Milano. La moto si è scontrata con un'auto poco dopo le 13 di oggi mentre percorreva la strada provinciale 179 che collega Villa Fornaci e Trezzo, all'altezza dell'incrocio con via Rossini.

I soccorsi

Il motociclista è stato trasportato con l'elisoccorso all'ospedale San Gerardo di Monza con lesioni all'addome e al bacino e non è in pericolo di vita. Traumi al torace e all'addome anche per la 14enne trasportata al Papa Giovanni di Bergamo. Sul posto sono intervenuti l'elisoccorso, l'automedica, 3 ambulanze del 118 e i vigili del fuoco.