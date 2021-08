Maltempo nel Bresciano, esonda il fiume Oglio. Frana a Sonico

Parte della Lombardia è stata colpita da violenti temporali a partire da ieri pomeriggio. Diversi disagi in Valcamonica: chiusa la Statale 42 in entrambe le direzioni. A Milano oltre 40 le chiamate ai vigili del fuoco

I violenti temporali che hanno colpito da ieri pomeriggio parte della Lombardia hanno creato diversi disagi in particolare nel Bresciano. Nel territorio di Monno, in Valcamonica, è esondato il fiume Oglio, con i detriti che hanno invaso la strada e una pista ciclabile. Anche il lago d’Iseo è parzialmente esondato. Le abbondanti precipitazioni hanno inoltre provocato un massiccio smottamento a Sonico, che ha comportato la chiusura della Statale 42 in entrambe le direzioni. Sul posto sono intervenute diverse squadre dei vigili del fuoco. Non si registrano feriti. (LE PREVISIONI METEO IN ITALIA)

Temporale a Milano

Colpita dal maltempo anche la città di Milano, dove si è verificato un breve ma forte temporale. Oltre 40 le chiamate ai vigili del fuoco per diversi allagamenti in diverse zone del capoluogo.