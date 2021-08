Afghanistan, Sala: “Ci prepariamo a gestire accoglienza profughi”

Così il sindaco di Milano sui social: "La questione afghana è di una dimensione e di una complessità di portata storica, e per questo può essere gestita solo attraverso un coordinamento a livello internazionale. In attesa che il Governo ci dia adeguate istruzioni, ci stiamo preparando a livello locale"

“La questione afghana è di una dimensione e di una complessità di portata storica, e per questo può essere gestita solo attraverso un coordinamento a livello internazionale”. È quanto scrive in un post condiviso sulle proprie pagine social il sindaco di Milano, Beppe Sala, che spiega come la città si stia preparando ad affrontare la crisi afghana e ad accogliere i profughi in fuga dal Paese. (LO SPECIALE)