Incendio a Milano, rogo in un capannone pieno di rifiuti

Un vasto incendio è divampato oggi alla periferia Ovest di Milano, dove intorno alle 13 è andato in fiamme un capannone abbandonato pieno di rifiuti. Lo rendono noto i vigili, intervenuti in via Airaghi con 7 squadre, spiegando che non è la prima volta che devono spegnere un incendio nella zona, piena di capannoni abbandonati usati per stipare scarti di lavorazioni. Tante le chiamate dei residenti della zona e non solo, allarmati dalla colonna di fumo visibile anche a distanza. Sul posto, anche il nucleo Nbcr (nucleare - biologico - chimico - radiologico) dei pompieri, chiamato a valutare la possibile presenza di Eternit. Allertata anche l'Arpa per una valutazione su un eventuale rischio di contaminazione dell'aria.