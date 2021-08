Robecco, cade nel Naviglio con la bici: soccorso dai passanti

È finito con la bici da corsa nel Naviglio ed è stato tirato fuori dall'acqua dopo alcune centinaia di metri da alcuni passanti. L'uomo, di circa 50 anni, è stato rianimato sul posto e poi portato in codice rosso all'Humanitas.

La caduta in acqua

Il ciclista intorno alle 10 di questa mattina stava percorrendo la pista ciclabile quando all'altezza di Robecco sul Naviglio, per cause ancora da accertare, è caduto nel canale. Secondo le prime informazioni l'uomo, che era agganciato ai pedali della bici da corsa, non sa nuotare ed è stato trascinato sott'acqua per poi essere ripescato dopo alcune centinaia di metri da alcuni passanti. Sul posto sono arrivati l' elisoccorso, i carabinieri e un'ambulanza.