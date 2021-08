Incidente sulla A4 a Brescia: sei chilometri di coda verso Desenzano

Ancora da chiarire la dinamica dello scontro, avvenuto questa mattina tra i caselli di Brescia Est e Desenzano, in direzione Venezia, che ha coinvolto tre auto

Da questa mattina si registrano lunghe code sulla A4, tra i caselli di Brescia Est e Desenzano, in direzione Venezia, a causa di un incidente avvenuto questa mattina verso le 9.30. A riportare la notizia è il Corriere della Sera che parla di circa sei i chilometri di coda formatisi mentre i soccorritori sono al lavoro per mettere in sicurezza la carreggiata. L'incidente, del quale va ancora chiarita la dinamica, ha coinvolto tre auto. Sul posto sono giunte tre ambulanze e una squadra di vigili del fuoco.