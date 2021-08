Brescia, carabiniere spara durante una perquisizione: ferito 40enne

È avvenuto in un'abitazione, ritenuta base dello spaccio di droga, dopo che il proprietario ha ferito ferito alla mano un militare con un coltello. Nella casa sono stati trovati circa 80 grammi di cocaina, divisi in due sacchetti, e ulteriori 14 grammi suddivisi in dosi singole

Un uomo di 40 anni è stato ferito da un colpo di pistola esploso da un carabiniere durante una perquisizione in una casa. È accaduto a nel Bresciano, dopo che il proprietario dell'abitazione, ritenuta base dello spaccio di droga, aveva ferito alla mano un militare con un coltello. Il 40enne, immediatamente soccorso per il proiettile che lo ha colpito alla coscia destra, è stato portato all'ospedale di Chiari, dove è stato sottoposto ad un'operazione chirurgica per la riduzione di una frattura al femore. Non è in pericolo di vita. La perquisizione ha portato al sequestro di circa 80 grammi di cocaina, divisi in due sacchetti, e ulteriori 14 grammi suddivisi in dosi singole.