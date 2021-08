Sequestrati a Malpensa 139mila euro nascosti tra pacchi di farina

Le banconote erano nascoste nei bagagli di un passeggero di nazionalità nigeriana in partenza per Lagos (Nigeria) via Doha (Qatar)

Scoperti alla dogana di Malpensa 139 mila euro in contanti, non dichiarati: le banconote erano nascoste nei bagagli di un passeggero di nazionalità nigeriana in partenza per Lagos (Nigeria) via Doha (Qatar), fermato dai funzionari dell'Agenzia Dogane e Monopoli e i militari della Guardia di Finanza del Gruppo Malpensa.

I controlli

Il passeggero aveva dichiarato di avere con sé contanti per circa 4mila euro, senza specificare nient'altro. Nel corso del successivo controllo dei bagagli da stiva, tuttavia, sono state rinvenute alcune mazzette di banconote, nascoste all'interno di pacchi di farina sigillati, per complessivi 139mila euro. Quindi è scattato il sequestro amministrativo di 64.660 euro, pari al 50% dell'eccedenza superiore a 10.000 euro, limite consentito.