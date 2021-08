M5S, Conte: "Milano? Serve una legge speciale per rilanciare la città"

"Sarà necessario adottare una legge speciale" per la città di Milano "che le garantisca tutti gli strumenti per vincere la sfida senza divisioni, ma con l’ambizioso obiettivo di portare Milano e l’Italia al centro del mondo". Lo scrive Giuseppe Conte, presidente del Movimento 5 Stelle in una lettera a Il Corriere della Sera. E ancora: "Perché la locomotiva del Paese deve ripartire più forte di prima trainando cosi tutto il Paese e rendendo possibile anche lo sviluppo del Sud".

La lettera

Una “svolta”, dice l’esponente pentastellato, dopo che “non siamo riusciti ad ascoltare con sincera attenzione i bisogni dei cittadini milanesi, delle varie fasce sociali e, in particolare, del ceto professionale e imprenditoriale. Anzi. Abbiamo pagato la diffusione dello stereotipo di un Movimento poco attento alle necessità del tessuto imprenditoriale e produttivo. Schiacciati dall’immagine di una forza politica prevalentemente concentrata a recuperare il divario che il Meridione”.