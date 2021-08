Motore della barca prende fuoco, salvati 8 ragazzi sul Lago di Como

Disavventura a lieto fine per un gruppo di otto ragazzi usciti in barca al largo del comune di Garlate (Lecco). La scorsa notte, mentre il gruppo si trovava nelle acque del ramo lecchese del Lago lariano, il motore della piccola imbarcazione improvvisamente ha preso fuoco. Lanciato l'allarme, i vigili del fuoco sono subito intervenuti anche con l'ausilio di un gommone e hanno portato in salvo il gruppo. Tutti spaventati ma salvi i giovani. L'intervento, a causa anche del buio, è durato circa due ore.