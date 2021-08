Furti in hotel del centro a Milano, arrestato ladro seriale

Il 29enne si sarebbe introdotto in un hotel in via Senato, avrebbe passato la reception con disinvoltura e raggiunta la stanza di una coppia di turisti tedeschi, avrebbe sottratto gioielli, computer e contanti per un valore di oltre 50 mila euro

Un ladro specializzato in furti negli alberghi è stato arrestato dalla Polizia di Stato con l'accusa di aver messo a segno alcuni colpi in un hotel e in un B&B del centro di Milano.

L'arresto

L'uomo, A.D.S.T., un 29enne cileno con precedenti per furti con destrezza, è stato bloccato a Roma mentre pranzava con la famiglia in pizzeria, in esecuzione di un'ordinanza di custodia cautelare emessa dalla Procura di Milano. Gli investigatori della Squadra Mobile milanese che lo hanno individuato, grazie a indagini su filmati e tabulati telefonici, sospettano che fosse nella Capitale per mettere a segno altri colpi, nonostante la presenza della famiglia. L'arrestato, nei giorni scorsi, si era recato anche a Sestri Levante (Genova), nota località turistica della Liguria, e quindi sono stati allertati i carabinieri del luogo per verificare i suoi spostamenti in quei luoghi.

I furti

Secondo le accuse lo scorso 12 maggio il 29enne si sarebbe introdotto in un hotel in via Senato, avrebbe passato la reception con disinvoltura e raggiunta la stanza di una coppia di turisti tedeschi, avrebbe sottratto gioielli, computer e contanti per un valore di oltre 50 mila euro. Sempre lui è sospettato anche di un analogo furto ai danni di un B&B in via Montenapoleone. Immortalato dalle telecamere di sicurezza all'ingresso e all'uscita dell'hotel vestito con camicia bianca e cravatta nera, pantaloni grigi, mocassini e zainetto, si ritiene esperto anche nell'aprire casseforti.