Milano, nascondeva droga e proiettili in casa: arrestato 49enne

Un pusher di 49 anni con svariati precedenti è stato arrestato dalla polizia a Milano nel corso di controlli antispaccio effettuati in zona Corvetto dalla Squadra mobile della Questura. L'uomo, in casa, nascondeva sette etti tra cocaina e hashish e 9 proiettili. Lo spacciatore, conosciuto dagli agenti, è stato bloccato per strada appena uscito dalla sua abitazione, in via Sile, e aveva in tasca una dose di cocaina; poi è stato perquisito il suo appartamento dove sono stati trovati 450 grammi di cocaina, 250 di hashish e 9 proiettili calibro 9 oltre a 5mila euro in contanti.

Nel corso degli stessi controlli, effettuati ieri pomeriggio, è stato arrestato anche un 51enne, anch'egli pregiudicato per spaccio, bloccato in corso Lodi.