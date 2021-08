Valtellina, guardiacaccia appena assunto cade in dirupo: morto 18enne

Simone Valli, 18 anni, residente a Teglio (Sondrio) è morto dopo essere scivolato in un dirupo. L'incidente è avvenuto durante un'uscita di servizio nei boschi, da poche settimane il giovane era stato assunto come guardiacaccia alla riserva naturalistica di Valbelviso, al confine con la provincia di Brescia. Era felice, aveva confidato agli amici, per avere conseguito il titolo di guardiacaccia ed essere stato assunto dall'oasi naturalistica, per potere lavorare a stretto contatto con il verde. A tutti gli effetti si è trattato di un incidente sul lavoro, quello avvenuto nella prima serata di ieri in Valtellina. Simone lascia i genitori e una sorella.

Il collega: “Aveva grande entusiasmo”

"Era con noi da poco più di un mese - racconta Daniele Travaini, guardacaccia della riserva naturale val Bondone-Malgina a fianco di quella più nota della Valbelviso, in territorio comunale di Teglio sulle Alpi Orobie - Aveva intrapreso il suo lavoro, il primo, con grande entusiasmo. Ieri era in servizio con un nostro collega, quando all'improvviso è scivolato, sul terreno forse viscido per i forti temporali, ed è caduto in un dirupo, perdendo la vita". Il compito dei guardacaccia, in questa oasi naturale, consiste nella vigilanza venatoria in un'area, gestita da un concessionario, in cui soltanto pochi soci possono praticare la caccia, ma sempre accompagnati dagli agenti assunti dall'azienda faunistica.