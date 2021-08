Trovato cadavere nel Bresciano, non si esclude sia Laura Ziliani

Un cadavere è stato trovato lungo un torrente che porta alla centrale idroelettrica di Temù, in provincia di Brescia. Non è escluso che si tratti di Laura Ziliani, ex vigilessa del paese scomparsa l'8 maggio, ma il corpo è irriconoscibile. Il cadavere è stato recuperato nel fiume Oglio a circa 500 metri più a sud rispetto a dove, nei pressi del torrente Fiumeclo, era stata trovata a metà maggio una scarpa da montagna appartenuta alla donna. Sul posto è arrivata la Scientifica dei carabinieri per effettuare le prime indagini sul cadavere che è irriconoscibile.