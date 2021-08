Estate 2021, cosa fare a Milano: gli eventi di agosto

Tra gli eventi in programma ad agosto, fino a settembre si svolgerà Vapore d’Estate alla Fabbrica del Vapore. In corso la nona edizione di Estate Sforzesca. Al Piccolo Teatro di Milano due programmi intrecciati: “Ogni volta unica la fine del mondo” (fino al 29 settembre) e “Incursioni/Escursioni” (fino al 26 settembre). Poi ‘Milano Arte Musica’ per tutto agosto e dal 19 la rassegna “Terrazza da paura!” con la Cineteca Milano.

Vapore d’estate

Da giugno a settembre 2021 torna Vapore d’Estate, la programmazione estiva di Fabbrica del Vapore. Tre mesi di musica, danza, teatro, cinema e videoarte per conoscere o riscoprire i diversi volti di Fabbrica. Novità di quest’anno la ricca sezione YOUNG dedicata ai più giovani con laboratori e tante altre esperienze. Gran parte degli appuntamenti saranno gratuiti con la necessaria la prenotazione. Il programma completo sul sito.

Estate sforzesca

Dall'11 giugno al 7 settembre 2021 sul palco nel Cortile delle Armi del Castello Sforzesco va in scena la nona edizione di Estate Sforzesca. Il programma, promosso e coordinato dal Comune di Milano, propone oltre 80 eventi dal vivo ad ingresso gratuito o a prezzo calmierato. Non solo: il biglietto degli spettacoli in programma sarà accompagnato da un voucher che dà diritto ad un ingresso ridotto ai Musei del Castello fino al 20 luglio, o ad un ingresso ridotto alla mostra Il Corpo e l’Anima, da Donatello a Michelangelo, con in più la visita ai Musei del Castello Sforzesco dal 21 luglio al 24 ottobre 2021. Il programma completo sul sito.

La programmazione al Piccolo Teatro di Milano

L’estate al Piccolo intreccia due programmi: Ogni volta unica la fine del mondo (fino al 29 settembre) e Incursioni/Escursioni (fino al 26 settembre). Il primo è stato curato da Marta Cuscunà, autrice e performer di teatro visuale, Marco D’Agostin, performer e coreografo, e l’ensemble teatrale lacasadargilla. Il Chiostro Nina Vinchi sarà la cornice principale degli appuntamenti, con spostamenti all’interno, nelle sale, soprattutto a settembre. Al Chiostro Nina Vinchi, sarà presente, tutte le sere, la Libreria Popolare di via Tadino con un’accurata selezione di titoli in sintonia con gli appuntamenti in programma, per offrire ulteriori spunti e approfondimenti intorno al tema della sostenibilità.

“Footbal Rock” il 24 agosto

Musica e calcio si uniscono con una finalità benefica: l’appuntamento è per il 24 agosto all’Arena Civica di Milano. Football Rock Live, questo il nome dell’evento, promette jam session tra big della musica e grandi nomi del calcio. Il giorno prima del concerto, la cena di gala realizzata dallo chef stellato Igles Corelli e che servirà a raccogliere ulteriori fondi per il charity.

Milano Arte Musica per tutto agosto

Recital, concerti corali e orchestrali di musica barocca e rinascimentale tra chiese e chiostri per chiunque ami la musica antica. Il 3 agosto Paul O’Dette (liuto) nella Sala Capitolare del Bergognone alle 16, alle 18 e alle 20.30. Il 10 agosto Die Virtuosen Stadtpfeifer alle 18.30 e 20.30 al Giardino della Magnolia del Palazzo delle Stelline. Il 12 agosto ‘Un concerto al caffè del signor Zimmermann’ alle 18 e alle 20.30 nella Chiesa di San Berardino alle Monache. Il 15 agosto ‘Concerto di Ferragosto Pizzicar Galante’ alle 17 e alle 21 nella Chiesa di San Pietro in Gessate. Il 21 agosto ‘Promenade Organistica – Prima tappa’ alle 09.30 nella Chiesa di Santa Maria Annunciata in Chiesa Rossa. Il 25 agosto ‘J.S. Bach: Cantata Bwv 82 e Suite per orchestra in Si minore’ alle 18 e alle 20.30 nella Basilica di Santa Maria della Passione.

“Cineteca Milano” con “Terrazza da paura!” per rassegna horror

Cineteca Milano porta il cinema in terrazza: nella sede del MIC-Museo Interattivo del Cinema fino all’8 agosto c’è la rassegna Le ragazze irresistibili, dedicata alle grandi attrici italiane, mentre dal 19 agosto arrivano i capolavori horror con “Terrazza da paura!”