Voghera, aggredisce 40enne colpendolo con una bottiglia: denunciato

Un uomo di 36 anni, tunisino, è stato denunciato per lesioni aggravate dai carabinieri dopo aver aggredito, colpendolo in faccia con una bottiglia, un 40enne italiano. Il fatto è accaduto a Voghera (Pavia), dopo una lite per motivi banali. Il ferito è stato trasportato al Pronto soccorso dell'ospedale cittadino dove è stato medicato e dimesso con una prognosi di 30 giorni.