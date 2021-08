Milano, le 5 mostre da non perdere ad agosto

Online dal 2 agosto la mostra sui “Miti del canto italiano” Caruso, Corelli e Di Stefano organizzata dalla Scala. Al Castello Sforzesco ‘Da Donatello a Michelangelo’: 20 opere per 60 anni di scultura rinascimentale. “Le Signore dell'Arte” è la mostra che Palazzo Reale dedica alle artiste del Seicento fino al 22 agosto

Tra gli appuntamenti di agosto la mostra online dal 2 agosto la mostra sui ‘Miti del canto italiano’ Caruso, Corelli e Di Stefano organizzata dalla Scala. Al Castello Sforzesco in scena ‘Da Donatello a Michelangelo’: 20 opere per 60 anni di scultura rinascimentale. ‘Le Signore dell'Arte’ è la mostra che Palazzo Reale dedica invece alle artiste del Seicento fino al 22 agosto.

Le mostre di agosto

Mostra online “Miti del canto italiano” con Teatro alla Scala

Era il 2 agosto 1921 quando a Napoli morì Enrico Caruso, uno dei più famosi tenori del mondo. E proprio dal 2 agosto sarà visibile online la mostra “Caruso, Corelli, Di Stefano 1921-2021. Miti del canto italiano”, promossa dal ministero degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale e realizzata dal Teatro alla Scala. La mostra - curata dal critico musicale Mattia Palma, prodotta dalla Scala e realizzata dal museo del teatro alla Scala - sfrutta le tecnologie più avanzate. Con Caruso inizia questo “viaggio” nel belcanto e nell'evoluzione dall'eroismo tenorile dell'Ottocento alle interpretazioni più intime e borghesi che lo resero la prima star del mercato discografico grazie all'invenzione del fonografo. Proprio delle registrazioni discografiche Caruso fu apripista incidendo, nel 1902, il primo 78 giri registrato in Italia. La mostra prosegue poi con le figure di Franco Corelli e Giuseppe Di Stefano che, accanto a Maria Callas, furono i protagonisti della scena lirica degli anni Cinquanta. Articoli di giornale e fotografie di scena raccontano il clima artistico degli anni in cui la Scala e i suoi artisti sono stati portabandiera della ripresa italiana tra il dopoguerra e del boom economico. La conclusione non poteva che essere con uno spettacolo, o meglio un "concerto impossibile", un'esibizione virtuale dei tre artisti che interpretano la stessa aria: "Vesti la giubba" da Pagliacci di Leoncavallo.

“Da Donatello a Michelangelo” al Castello Sforzesco

Dal 21 luglio 20 opere provenienti dai più importanti musei del mondo per raccontare 60 anni di scultura rinascimentale: dopo il Louvre, fino al 24 ottobre al Castello Sforzesco la mostra "Il corpo e l'anima. Da Donatello a Michelangelo". Il percorso, studiato e progettato congiuntamente da Musée du Louvre e Castello Sforzesco, si articola in 4 sezioni e svela le modalità con cui artisti del calibro di Leonardo, Donatello, Raffaello, il Pollaiolo, Michelangelo, il Verrocchio, il Bambaia e molti altri ancora, rappresentarono la figura umana non solo prestando attenzione all'anatomia ma anche alla componente emotiva. Orari: da martedì a domenica dalle 10 alle 19.30.

“Storie del grattacielo” a Palazzo Pirelli

È stata inaugurata al 26/o piano del Grattacielo Pirelli la mostra 'Storie del Grattacielo. I 60 anni del Pirellone tra cultura industriale e attività istituzionali di Regione Lombardia'. L'esposizione, curata da Fondazione Pirelli e Regione Lombardia, raccoglie documenti, testimonianze, fotografie e filmati che raccontano la storia dell'edificio, nato come quartier generale di Pirelli e poi diventato sede e simbolo di Regione Lombardia. Il percorso espositivo si apre con un plastico del Grattacielo proveniente dai Gio Ponti Archives, con la riproduzione di uno schizzo dello stesso architetto che riassume la sua idea di Milano, della quale il Pirellone è landmark indiscusso. Cinque 'movimenti' scandiscono il percorso espositivo e una linea del tempo accompagna il visitatore attraverso gli eventi più significativi della grande storia nazionale e internazionale, dal 1956 ai giorni nostri. Fino al 30 novembre, lunedì e mercoledì dalle ore 9,30 alle ore 12,30 (ultimo ingresso ore 12) e dalle ore 14,30 alle ore 16,30 (ultimo ingresso ore 16).

Lidia Bagnara negli spazi Nonostante Marras

Negli spazi di Nonostante Marras è ospitata fino al 19 settembre "In Zir - I miei viaggi verso Gerusalemme", mostra fotografica che vede protagonista Lidia Bagnara. A cura di Francesca Alfano Miglietti, il percorso rivela la natura spontanea e istantanea del lavoro di Bagnara: in circa 100 fotografie, scattate tra 1991 e il 2021 in India e Cappadocia, Libano e Siria, Giordania e Israele, Egitto e Italia, emerge un paesaggio fatto di frammenti di luoghi e persone, ma anche stati d'animo, odori, percezioni tattili. Orari: 10-19.

“Le Signore dell’Arte” a Palazzo Reale

Le Signore dell'Arte è la mostra che Palazzo Reale dedica alle artiste del Seicento fino al 22 agosto. Una celebrazione della creatività di donne che hanno saputo indagare il loro tempo con uno sguardo attento e vivace, rivelando prospettive nuove, con capacità tecniche e pittoriche pari a quelle dei loro colleghi uomini. Un’occasione unica per conoscere e apprezzare 150 opere di 34 artiste molto spesso dimenticate, che hanno pagato il prezzo di una società dove il pensiero critico maschile, ha celato alle generazioni successive il loro straordinario talento e la loro indipendenza, in un’epoca dove la più alta aspirazione per una donna era diventare una brava moglie. Orari: da martedì a domenica dalle 10 alle 19.30.