Milano, sorpreso con 5 chili di marjuana in auto: arrestato 25enne

La droga, divisa in cinque buste sottovuoto, è stata trovata nel bagagliaio all'interno di un borsone

Un ragazzo di 25 anni è stato arrestato a Brugherio, in provincia di Monza e Brianza, dagli agenti del Commissariato Lambrate di Milano dopo essere stato sorpreso in auto con 5,2 chili di marijuana divisi in cinque buste sottovuoto. La droga era nel bagagliaio all'interno di un borsone.

L'arresto

Il giovane è stato sottoposto a perquisizione domiciliare, nel corso della quale sono stati sequestrati 56 grammi di marijuana e circa due etti di hashish, oltre a 20 mila euro in una busta sottovuoto. Secondo quanto ricostruito il ragazzo, che ora si trova nel carcere di Monza, per organizzare le consegne usava due telefoni cellulari criptati. Apparecchi che, secondo quanto spiegato dalla polizia, solitamente vengono utilizzate da organizzazioni criminali dedite al traffico di ingenti quantitativi di sostanze stupefacenti.