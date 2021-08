Pavia, troppo rumore al bar: spara con il fucile contro i tavolini

È avvenuto ieri in un locale che si affaccia sul Ticino, in località Canarazzo, alle porte della città. Non si registrano feriti. L'uomo, 50enne custode delle barche ormeggiate all'imbarcadero sul fiume, è stato denunciato

Infastidito dal rumore che proveniva dal vicino bar che si affaccia sul fiume Ticino, in località Canarazzo, alle porte di Pavia, ha imbracciato un fucile da caccia e ha sparato contro i tavolini del locale. Il colpo ha raggiunto gli alberi ad un'altezza di oltre 4 metri e nessuno è rimasto ferito; solo un uomo di 47 anni, cliente del bar, ha accusato un leggero malore, senza particolari conseguenze. Questo quanto accaduto nella serata di ieri, sul posto è intervenuta la polizia che ha denunciato l'uomo che ha sparato, un 50enne custode delle barche ormeggiate all'imbarcadero sul Ticino, per l'esplosione del colpo di arma da fuoco e anche per detenzione illegale di armi, il fucile con cui ha sparato non è di sua proprietà.