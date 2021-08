Milano, incendio in una casa popolare in via Zamagna: 200 evacuati

Quattro persone sono rimaste intossicate in maniera non grave. Le fiamme, divampate in un appartamento al primo piano, si sarebbero poi estese ad alcuni piani superiori

Un incendio è scoppiato poco dopo le 13.30 in uno stabile di edilizia popolare in via Zamagna a Milano, in zona San Siro. Circa duecento persone sono state evacuate e quattro sono rimaste intossicate in maniera non grave.

L'intervento dei vigili del fuoco

Sul posto sono intervenute cinque squadre dei vigili del fuoco e diverse ambulanze del 118, una sola delle quali ha trasportato un paziente in codice giallo. Le fiamme, divampate in un appartamento al primo piano, si sarebbero poi estese ad alcuni piani superiori.