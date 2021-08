Maltempo in Lombardia, fitta grandinata: danni in Alta Valle Brembana

Colpito in particolare l'abitato di Ardesio, dove era in corso la manifestazione 'Ardesio diVino', che per la giornata di oggi è stata annullata. Durante la nottata i vigili del fuoco hanno effettuato 22 interventi

Violenta grandinata la notte scorsa sulle Prealpi bergamasche. Colpito in particolare l'abitato di Ardesio, dov'era in corso la manifestazione 'Ardesio diVino', che per la giornata di oggi è stata annullata per maltempo. Complessivamente nel corso della nottata i vigili del fuoco hanno effettuato 22 interventi tra alta Valle Brembana, alta Valle Seriana e valle Imagna. Danni per la grandine a tetti, auto e lucernari, con chicchi grossi come noci. Blackout elettrici si sono registrati in diversi paesi.