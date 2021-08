Milano, ragazzo accoltellato in zona Ticinese: ferito 21enne

È accaduto poco prima delle 3 in viale Gian Galeazzo. Secondo quanto ricostruito, due persone avrebbero tentato di derubare il giovane. Le sue condizioni non sono gravi

Una lite per il presunto furto di una cassa bluetooth, un piccolo amplificatore portatile che si può collegare a vari dispositivi elettronici, ha portato all'accoltellamento di un giovane, la scorsa notte, a Milano. Per fortuna il fendente non ha provocato lesioni gravi. È accaduto poco prima delle 3 in viale Gian Galeazzo, in zona Ticinese, teatro, negli ultimi tempi, di svariate risse ed aggressioni tra ragazzi.

La ricostruzione

Il ferito, un 21enne con origini peruviane, secondo quanto spiegato dalla Polizia aveva litigato per strada con due altri stranieri che a suo dire avrebbero cercato di rubargli la cassa quando uno di questi due, a un certo punto, ha estratto un coltello colpendolo al torace. Soccorso dal 118, è stato trasportato in codice rosso all'ospedale Niguarda ma le sue condizioni sono apparse subito non gravi. Alla fine ha riportato una prognosi di 15 giorni.