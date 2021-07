Milan, Bennacer positivo al Covid: salta l'amichevole con il Nizza

Un caso di Coronavirus al Milan: è quello di Bennacer. Lo ha comunicato lo stesso club di via Aldo Rossi. Il centrocampista "non è stato convocato per l'amichevole contro il Nizza in quanto risultato positivo a un tampone a domicilio, eseguito in settimana. Le autorità sanitarie locali di competenza sono state tempestivamente informate. Il giocatore sta bene e continua ad allenarsi a casa". (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI - MAPPE E GRAFICI DEI CONTAGI IN ITALIA E NEL MONDO - I DATI DEI VACCINI IN ITALIA)

Nessun contatto con la squadra

Inoltre, "si precisa che Ismael non ha avuto contatti con il resto della squadra dall'amichevole di sabato scorso contro il Modena. Altresì il gruppo squadra è risultato negativo a tutti i tamponi effettuati questa settimana, compreso il molecolare in vista della trasferta di Nizza". Il match amichevole contro i francesi è in programma stasera.